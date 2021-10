Sacrifici per Halloween: “Occhio ai gatti neri”

“Il ritrovamento delle due teste mozzate dei gatti a Livorno, la notizia della sparizione dei gatti neri in diversi parti d’Italia proprio in questi giorni fanno pensare seriamente a un ritorno dell’effetto Hallowen,¬† ovvero alcuni gruppi esoterici potrebbero tornare a fare sacrifici con animali, in particolare gatti nella notte compresa tra il 31 ottobre e il 1 novembre, considerata per la cabala la notte delle streghe”.

Per l’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) “ci sono alcuni segnali che fanno pensare a un possibile ritorno, seppure limitato ad alcune zone del paese di questi riti esoterici. Per il momento nessun allarmismo, ma se vediamo delle situazioni difficili o che possano destare sospetto per la vita o l’incolumit√† dei gatti e in particolare dei gatti neri segnaliamolo subito alle forze dell’ordine. Invitiamo anche tutti i proprietari dei gatti neri a tenere in casa il proprio micio in questi giorni anche se solo a scopo precauzionale”.