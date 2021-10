Rubavano in case estive, denunciati due catanesi

CATANIA – Da Librino ad Augusta per effettuare furti in un noto residence in località Costa Saracena. Numerose le denunce presentate alle forze dell’ordine che sono poi sfociate in un’indagine avviata dagli agenti del Commissariato di Librino.

Un 37enne è stato individuato nel rione di San Giorgio; l’uomo è stato fermato a bordo di un’auto (peraltro priva di assicurazione) con all’interno materiale di probabile provenienza furtiva che sarebbe stato asportato in abitazioni di Costa Saracena.

Il fermato, che è risultato operare in nero nel noto mercatino delle pulci, di fronte

all’evidenza, è scoppiato in lacrime, ammettendo di aver commesso almeno 4 furti proprio in quel residence che conosceva bene per avervi trascorso lunghi periodi di vacanze. I poliziotti hanno anche rintracciato ulteriore refurtiva che il pregiudicato aveva nascosto presso l’abitazione di una donna rispetto alla quale aveva il divieto di avvicinamento.

A seguire è stato identificato anche il complice del 37enne, un uomo di anni 33, residente a Paternò, anch’egli pregiudicato; anche in questo caso, i poliziotti hanno recuperato e riconsegnato la refurtiva che è stata trovata direttamente nella sua abitazione. Nella circostanza è stata sequestrata anche l’auto di uno dei malfattori.

Alla luce di quanto accertato, un soggetto è stato denunciato per furto aggravato in abitazione in concorso e per violazione del divieto di avvicinamento alla moglie e dell’allontanamento dalla casa familiare; l’altro per furto aggravato in abitazione in concorso.

Sempre gli agenti del Commissariato di Librino hanno denunciato quattro persone per furto di energia elettrica.