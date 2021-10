Rapinatore inchiodato da un video

CATANIA – Un uomo, travisato da una mascherina chirurgica ed armato di pistola, ha prima minacciato e poi rapinato il titolare di un esercizio commerciale di Catania. Immediata è stata la risposta degli investigatori della Squadra mobile – Sezione anti-rapine che hanno subito visionato le telecamere interne del negozio.

L’attività ha consentito di individuare l’autore del reato che al momento della rapina indossava una rapina un giubbotto nero con strisce bianche sulla parte frontale. C. A. 57, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato nella sua abitazione di San Cristoforo.

Sono in corso approfondimenti investigativi per stabilire il coinvolgimento dell’indagato in altre rapine commesse nei giorni antecedenti l’arresto e che per modalità esecutiva sembrerebbero riconducibili allo stesso autore.