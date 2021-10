PALERMO – Il nuovo autoparco della polizia municipale di Palermo si è allagato. Cambiata sede anche a distanza di chilometri si è ripetuto quanto avveniva in passato. Era successo per anni in via Carlo Amore e succede di nuovo in via Ugo La Malfa nella nuova sede ristrutturata. Anche in questo caso l’area dove sono parcheggiate le auto si è allagata. Un tubo dell’acqua piovana si sarebbe rotto, ma sembra escluso che la tanta acqua caduta sabato in modo violento sia arrivata fino al parcheggio.