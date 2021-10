PALERMO – Stanziati 470mila euro per adeguare la struttura dell’attuale elisuperficie del Polo sanitario di Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, a un utilizzo di 24 ore al giorno e garantire maggiore sicurezza all’intero comprensorio. Lo ha stabilito il governo Musumeci, accogliendo la richiesta, presentata nel marzo scorso dal sindaco Nicolò Granà e del presidente del Consiglio comunale, Maria Alessandra Pizzitola, per ottimizzare la qualità dei servizi offerti all’area servita dal Polo sanitario. Gli uffici comunali hanno già redatto il progetto esecutivo.