Covid, la Sicilia torna prima in Italia per nuovi contagi

Sono 260 (+31) i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 10.960 tamponi processati. Il tasso di incidenza dell’Isola resta stabile al 2,3%. La regione torna prima in Italia per numero di nuovi contagi, al secondo posto l’Emilia Romagna con 209 casi.

Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 43 pazienti (+1) con 4 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono 254. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 5 decessi (tutti riferiti ai giorni precedenti) che portano il totale delle vittime per coronavirus in Sicilia a 6.942.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi per provincia: Catania 102, Messina 48, Palermo 31, Siracusa 28, Agrigento 22, Ragusa 15, Caltanissetta 11, Trapani 2, Enna 1.

Complessivamente in Italia sono 1.597 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 2.437. Sono invece 44 le vittime in un giorno (ieri 24). Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 76.363, con un calo di 1.206 nelle ultime 24 ore.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 219.878 (ieri erano stati 381.051). Il tasso di positività è allo 0,7%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,6% di ieri. Sono 358 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.428, rispetto a ieri sono 42 in più.