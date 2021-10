Razziano azienda agricola, ma l’allarme li tradisce

CALTAGIRONE – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato un 43enne di Carlentini, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

L’uomo, unitamente a due complici, aveva puntato un’azienda agricola in contrada Balchino, ma l’impianto antintrusione collegato ad una società di vigilanza privata, hanno posto le basi per un tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Il personale della vigilanza privata, riscontrato che era in atto un tentativo di furto, ha avvertito il responsabile dell’azienda e la centrale operativa dei carabinieri che, quasi in concomitanza, sono arrivati sul posto individuando nei pressi dell’azienda una Fiat “Punto”. L’utilitaria è stata bloccata in pochi minuti.

La perquisizione effettuata all’interno dell’autovettura ha permesso di verificare la presenza di due giubbotti ed altrettanti berretti verosimilmente appartenenti ai due complici tuttora attivamente ricercati del 43enne, i quali nel frattempo, dopo aver forzato la serratura di un capannone e tagliato i fili del sistema d’allarme, stavano per rubare un autocarro, una fresa per concime ed un muletto che aveva ancora il motore acceso al momento dell’arrivo dei militari.