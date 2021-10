Il Catania perde Pinto e Piccolo

Mentre la crisi societaria tocca vette sempre più elevate, il Catania deve fronteggiare cattive notizie provenienti anche dal campo.

Il report medico diffuso dal dottore Francesco Riso ha ufficializzato lo stop per due rossazzurri, entrambi usciti infortunati nella gara interna con la Juve Stabia.

L”esterno d’attacco Antonio Piccolo ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio destro: necessario l’intervento in artroscopia che verrà effettuato domani all’ospedale Umberto I di Enna dal dottor Arcangelo Russo.

Pinto accusa invece una lesione di secondo grado dell’adduttore lungo sinistro che lo costringerà a saltare diverse partite.

Ancora indisponibile Bianco, a riposo per smaltire un affaticamento. In fase di recupero Frisenna, che sta svolgendo un programma di riatletizzazione. Primi allenamenti in gruppo per Claiton e Stancampiano.