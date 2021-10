Green pass e movida, controlli a tappeto

CATANIA – Per garantire la tutela dell’ordine pubblico nel centro storico, teatro della cosiddetta movida, i carabinieri hanno svolto alcuni servizi di controllo che hanno coinvolto gli esercenti dei numerosi locali pubblici e gli stessi avventori dei locali.

L’attività si è articolata nelle serate di venerdì e sabato, concentrandosi dapprima nella zona compresa tra piazza Scammacca, via Pulvirenti e piazza Teatro Massimo e, successivamente, in quella di via Gemmellaro, comprendente per entrambe anche le vie adiacenti.

Particolare riguardo è stato rivolto al deprecabile fenomeno di giovani che, a bordo dei loro motocicli, invadono senza ritegno alcuno le zone pedonali dimostrando scarso senso civico e, conseguentemente, mettendo in pericolo l’incolumità dei presenti. A tal fine sono state elevate numerose contravvenzioni soprattutto per ciò che riguarda il mancato utilizzo del casco di protezione e per divieto di sosta.

Nel corso della specifica attività rivolta alle attività commerciali di ristorazione, luogo di ritrovo per migliaia di utenti in quei giorni, sono stati sottoposti a verifica a campione 6 locali per accertare il rispetto della normativa anti-Covid, in particolare sul possesso del Green pass da parte degli avventori nonché, nel collaterale servizio esterno, identificate 46 persone e controllati 24 veicoli.