GRAMMICHELE (CT) – Sino al prossimo 11 novembre resterà chiusa totalmente al transito, inclusi i veicoli e i pedoni diretti alle proprietà fondiarie, la Sp 75 nel tratto compreso tra l’incrocio con la Sp 38/II ed il km 0+900, in territorio di Grammichele. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire in condizioni di massima sicurezza l’esecuzione dei lavori di pulitura del bordo stradale e la sistemazione del sottopasso.