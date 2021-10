Fuoco libico sul motopesca: nessun risarcimento

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Agli armatori di Mazara del Vallo Giuseppe e Giacomo Giacalone è stato negato il risarcimento danni per il motopesca Aliseo che lo scorso 6 maggio venne aggredito da una motovedetta libica nel Mediterraneo, mentre si trovava in acque internazionali.

Il ministero delle Politiche agricole ha detto di no ribadendo che non si è trattato di un sequestro ma solo di un’aggressione. Durante l’abbordaggio i militari libici hanno sparato e Giuseppe Giacalone (al comando dell’Aliseo) venne colpito alla testa da schegge di vetro mentre si trovava in plancia di comando.

I due armatori avevano richiesto 82.250,43 euro di risarcimento, ora negato. “Non ci fermeremo – dice Giuseppe Giacalone -, abbiamo già informato i ministeri della Difesa e degli Esteri, i presidenti della Repubblica e della Regione”.