A causa di un mezzo pesante ribaltato in carreggiata all’altezza del km 3, è chiusa temporaneamente al traffico in direzione Favara la strada statale 122 “Agrigentina”, ad Agrigento. Contestualmente è stata chiusa la rampa di ingresso alla statale 640 in direzione Porto Empedocle e il traffico deviato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.