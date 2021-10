“Entro l’anno nuove alleanze in Sicilia”

“Entro la fine dell’anno vanno stabiliti programma e alleanze per il voto in Sicilia. Io sono molto positivo: la vittoria a Caltagirone contro il centrodestra unito è la dimostrazione che la visione è giusta. C’è da lavorare, certo, ma i presupposti sono buoni: la cosa importante è non perdere tempo e arrivare all’inizio del prossimo anno preparati”. Il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri benedice l’unione tra Pd e Movimento 5 stelle, del quale fa parte.

In Sicilia si voterà per le regionali nell’autunno del 2022. “L’alleanza col Pd – dice – rappresenta un segnale di maturità da parte del movimento che ha confermato in Sicilia di essere un granaio perché gode di grande credibilità, non lo dico io ma lo dicono gli elettori: a Caltagirone abbiamo vinto contro il centrodestra unito. E’ una lezione importante anche per il Pd, che è stato bocciato in quei comuni dove ha stretto alleanze Frankenstein con l’Udc e con Forza Italia”.