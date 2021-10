E’ ufficiale: Sicilia torna zona bianca

“Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca” scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza su Facebook.

“Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Ecco cosa cambierà col passaggio di colore. Innanzitutto l’utilizzo delle mascherine: in zona bianca l’obbligo è limitato soltanto ai luoghi al chiuso o nelle zone all’aperto solo se particolarmente affollate. Per quanto riguarda bar e ristoranti, salta il limite dei quattro commensali al tavolo: si possono sedere al tavolo, negli spazi al chiuso, fino a sei persone, mentre all’aperto un numero non definito.