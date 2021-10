“E’ la gente a farci andare avanti”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, alla vigilia della partita in trasferta contro il Monterosi.

SQUADRA. “Siamo senza Pinto, Piccolo, Calapai e Rosaia e nella rifinitura abbiamo perso anche Ropolo. Cambierò qualcosa per scelta, inevitabile farlo con due trasferte lunghissime in una settimana”.

MESSA IN MORA. “Ci sono giorni dedicati a parlare di determinate cose, come ho fatto domenica, e altri in cui bisogna pensare alla partita, ora noi dobbiamo pensare solo alla partita. Se i ragazzi fossero fragili psicologicamente avrebbero mollato da tempo e così non è. Sono molto sereno sotto questo punto di vista”.

MORO. “Avevamo ragionato su Sipos, Moro ed Estrella, sapevamo che potevano fare bene per stimoli e caratteristiche. Moro sta facendo benissimo e sta sfruttando al meglio il lavoro della squadra. Tornerò anche il momento di Sipos. Sono ragazzi con cui è un piacere lavorare, si fermano anche a fine allenamento per migliorare. Stanno raccogliendo i frutti di quello che hanno seminato”.

PALLE INATTIVE. “Non penso che difendere a zona risolva i nostri problemi. Concediamo centimetri agli avversari in termini di fisicità, se ci mettessimo anche a zona sarebbe ancora più complicato. Un avversario molto fisico verrebbe agevolato e in Serie C ce ne sono tanti”.

TIFOSI. “La fiducia della gente è il motore trainante in questo momento. I ragazzi si sono legati alla tifoseria e viceversa. E’ la cosa che ci fa andare avanti e non ci fa perdere la concentrazione”.