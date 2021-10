Covid, segnali di respiro in Sicilia

Sono 285 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 36 in meno rispetto a ieri. Sono 15.697 i tamponi processati, col tasso di positività che scende dall’1,9% di ieri all’1,8%. L’Isola è al terzo posto per nuovi contagi giornalieri, al primo posto c’è la Lombardia (449), al secondo il Veneto (416).

Gli attuali positivi sono 12.372 con una diminuzione di 996 casi. I guariti sono 1.275, mentre si registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi a 6.868. I morti di oggi sono riferiti ai giorni scorsi, così come comunica la Regione Sicilia: quattro al 5/10/2021, uno al 4/10/21, uno al 2/10/21.

Sul fronte ospedaliero sono 438 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 49, dato invariato rispetto a ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi casi giornalieri nelle province: Siracusa 63, Catania 46, Enna 34, Trapani 34, Messina 33, Palermo 23, Ragusa 23, Caltanissetta 19, Agrigento 10.

Intanto, con una nuova ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, a Francofonte, in provincia di Siracusa, è stata prorogata di una settimana la zona arancione. Fino a mercoledì 13 ottobre compreso, così come richiesto dal Dasoe, Francofonte continuerà a essere l’unica zona arancione in Sicilia.

In Italia sono 3.235 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 2.466). Sono invece 39 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 50 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 301.773 (ieri erano stati 322.282). Il tasso di positività è all’1,07%, in aumento rispetto allo 0,76% di ieri.

Sono 415 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 18 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24 (ieri erano 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.872, 96 meno di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi di Covid registrati in Italia sono 4.689.341, i morti 131.157. I dimessi e i guariti sono invece 4.469.937, con un incremento di 5.245 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi al Covid sono 88.247, con un calo di 2.052 nelle ultime 24 ore.