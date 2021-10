Covid in Sicilia: Messina in testa

I nuovi casi Covid in Sicilia sono 291 (ieri 400) rilevati esaminando 12.159 test, numeri che fermano il tasso di incidenza al 2,4% (ieri 2,9%). L’isola è al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo posto c’è il Veneto con 457 casi. La Regione siciliana ha comunicato che il risultato di 12 tamponi molecolari in data odierna sono relativi a giorni precedenti, così come un caso di positività conteggiato oggi risale ai giorni precedenti

Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 42 pazienti (-2) e non ci sono nuovi ingressi. I ricoverati con sintomi sono 268. Si registrano altre 6 vittime, anche in questo caso tutte decedute nei giorni precedenti. Il totale dei morti da Coronavirus in Sicilia è arrivato a 6.979.

Questo il dettaglio nelle province: Messina 91, Catania 79, Palermo 68, Trapani e Agrigento 15, Caltanissetta 9, Ragusa 7, Siracusa 5, Enna 2.

Complessivamente in Italia sono 3.908 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.882. Sono invece 39 le vittime in un giorno (anche ieri 39). Gli attualmente positivi sono 74.016, 287 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.737.462, i morti 131.802. I dimessi e i guariti sono invece 4.531.644, con un incremento di 3.579 rispetto a ieri.

Sono stati 491.574 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 487.218). Il tasso di positività è allo 0,79%, stabile rispetto a ieri; 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 20 (ieri 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.455, rispetto a ieri 12 in più.