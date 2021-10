Covid: Catania sotto l’occhio del ciclone

Sono 285 (ieri 471) i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 11.153 test effettuati. Il tasso di incidenza dell’Isola scende dal 3,7% al 2,5%. L’Isola è al settimo posto per numero di contagi in Italia, al primo posto c’è la Campania con 629 casi. I decessi sono 3, tutti registrati nei giorni precedenti, che portano il totale delle vittime in Sicilia a 7.015. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 33 pazienti (-3). I ricoverati con sintomi sono 285, stesso dato di ieri. I guariti sono 262.

Nell’Isola, Catania si conferma la provincia più colpita. Dei 285 nuovi casi odierni, ben 167 si riferiscono a Catania. Questo il dettaglio nelle singole province: Catania 167, Siracusa 31, Trapani 30, Agrigento 21, Enna 12, Palermo 10, Caltanissetta 8, Messina 5, Ragusa 1.

In tutta Italia sono 4.878 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 5.335. Sono invece 37 le vittime in un giorno, 4 in più rispetto a ieri (33). Sono 477.352 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 474.778). Il tasso di positività è all’1,02%, in lievissimo calo rispetto all’1,1% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 346, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 20 (ieri 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.707, ovvero 49 in più di ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 80.381, 1.737 in più nelle ultime 24 ore (considerato il saldo tra nuovi casi e guariti). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.767.440, i morti 132.074, i dimessi e i guariti sono invece 4.554.985, con un incremento di 3.103 rispetto a ieri.