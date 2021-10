Covid: calano i nuovi positivi

Sono 270 (ieri 299) i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 11.493 tamponi esaminati. Il tasso di positività sale al 2,3% (ieri 1,7%). L’isola è al quinto posto nei contagi giornalieri, al primo c’è il Veneto con 334 casi, al secondo la Campania con 313, al terzo il Lazio con 274 e al quarto la Lombardia con 273 casi.

Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 41 pazienti con 3 ingressi giornalieri, i ricoverati con sintomi sono 291. Nell’Isola si registrano altri 6 decessi che portano il totale delle vittime in Sicilia a 6.921.

Questo il dettaglio dei contagi nelle singole province: Catania 94, Messina 76, Siracusa 39, Palermo 29, Caltanissetta 15, Ragusa 6, Agrigento 6 Trapani 5, Enna 0.

In tutta Italia sono 2.668 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano 2.772. Sono invece 40 le vittime in un giorno (ieri erano 37). Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 79.368, con un calo di 1.083 nelle ultime 24 ore.

Sono 324.614 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 278.945. Il tasso di positività è allo 0,82%, in calo rispetto all’1% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 359: 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 22 (ieri 19).