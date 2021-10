Covid, aumentano i ricoveri in Sicilia

Sono 264 (+4 rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid in Sicilia, il numero di tamponi comunicati dalla Regione è di 19.282, ma così come specificato in una nota, 289 test si riferiscono a mesi precedenti. Pertanto, i tamponi effettivi sono 18.993, col tasso di positività che scende dal 2,3% all’1,3%. La regione oggi è quarta in Italia per numero di nuovi contagi, al primo posto la Lombardia con 412 casi, seguita da Lazio (326) e Veneto (294).

Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 48 pazienti (+5), i ricoverati con sintomi sono 255 (+1). Nelle ultime 24 ore si registrano altri 13 decessi (12 riferiti ai giorni precedenti) che portano il totale delle vittime per coronavirus in Sicilia a 6.955. I guariti sono 948.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi per provincia: Catania 118, Messina 38, Siracusa 34, Enna 17, Trapani 16, Palermo 14, Agrigento 12, Caltanissetta 10, Ragusa 5.

In tutta Italia sono 2.697 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.597). Sono invece 70 le vittime in un giorno (ieri 44). Anche se nel totale sono conteggiati alcuni decessi avvenuti in periodi precedenti. Nuovo record di tamponi molecolari e antigenici effettuati: sono 662 mila (ieri erano stati 219.878). Il tasso di positività è allo 0,4%, in calo rispetto allo 0,7% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 355, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.423, rispetto a ieri sono 5 in meno.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 74.546, con un calo di 1.817 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.722.188, i morti 131.655. I dimessi e i guariti sono invece 4.515.987, con un incremento di 4.442 rispetto a ieri.