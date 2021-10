Comiso, terza dose a 107 anni

E’ nata il 12 agosto 1914, alla vigilia della Prima guerra mondiale, e oggi a 107 anni compiuti vive in una casa di riposo di Comiso. Dopo le prime dosi di vaccino anti-Covid che le sono state somministrate tra gennaio e febbraio scorsi è arrivato adesso il momento della terza dose a cui l’ultracentenaria non si è assolutamente sottratta. Ancora vigile e lucida ha approfittato del contatto con i sanitari per raccontare loro momenti della propria vita con impressionante capacità di sottolinearne anche i dettagli. E se ci sarà una quarta dose? La signora Maria si prenota già da ora…