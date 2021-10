Catania, traliccio sulla casa. E arrivano altri temporali

Danni ovunque a Catania per la bufera che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla città, con pioggia e venti violentissimi e una tromba d’aria al largo. Mentre continua la verifica delle situazioni critiche, le previsioni meteo annunciano altri temporali in giornata.

In condizioni serie il PalaCannizzaro: “I danni sono ingenti – dice Francesco Spampinato, titolare dell’Acsi (Associazione centri sportivi italiani), che gestisce l’impianto -: il parquet da 60.000 euro è saltato, il tetto è stato divelto e ora la struttura è inagibile. Per fortuna la direzione del vento ha fatto sì che la copertura non si abbattesse contro qualcuno o qualcosa”.

In via Sant’Euplio strage di alberi che si sono accasciati sulla strada.

A Lineri, frazione di Misterbianco, sono caduti due tralicci: uno in via Amenano e l’altro in via Lenin 217, sopra una casa. Nel secondo caso è stata sfiorata la tragedia: dentro l’abitazione c’era una famiglia, compresi due bambini, ma fortunatamente la struttura metallica si è adagiata senza provocare il crollo. “Ho pensato a un terremoto”, ha detto la proprietaria.