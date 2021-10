Catania, ruba al supermercato con una complice

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 47enne per tentato furto in concorso. Il direttore di un supermercato di via Forlanini, nel corso della mattinata, ha notato nel suo supermercato un uomo e una donna che si aggiravano tra gli scaffali riempendo una borsa con vari generi alimentari, tutti di elevato costo. Il responsabile ha così avvisato il 112. I militari subito arrivati hanno fermato i due che, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di diversi articoli di generi alimentari custoditi in uno zainetto.

Il 47enne era una vecchia conoscenza dei carabinieri, era stato denunciato dagli stessi militari soltanto due giorni prima, in occasione di una rapina in concorso effettuata con un complice ai danni di un 27enne sorpreso nella notte nella sua auto in viale Kennedy. La merce è stata restituita al direttore del supermercato mentre l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.