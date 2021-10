Catania: presi due ladri di merendine

I poliziotti del commissariato sezionale Borgo Ognina ha denunciato due trentenni accusati di furto all’interno dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. I fatti risalgono allo scorso 27 luglio, quando due soggetti, durante le ore notturne, dopo essersi intrufolati furtivamente all’interno di un padiglione dell’Ospedale Cannizzaro e aver forzato un distributore di bevande ed alimenti, si impossessavano delle monete contenute all’interno.

I due sono stati individuati e riconosciuti attraverso l’analisi del sistema di video sorveglianza dell’Ospedale e conseguentemente indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.