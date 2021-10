CATANIA-JUVE STABIA 2-2

Primo tempo

1′ – Si gioca

3′ – Liscio di Cataldi e staffilata di Bentivegna da una trentina di metri: di poco sopra la traversa

7′ – GOL DEL CATANIA: ANCORA MORO. Tonucci si fa rubare la palla sulla trequarti, l’attaccante rossazzurro si invola e batte Sarri con un rasoterra preciso

10′ – Terza entrataccia di un giocatore ospite: stavolta per Berardocco arriva il giallo

13′ – Altro liscio catanese: Ercolani innesca una grande occasione per Evacuo, decisiva l’uscita bassa di Sala

14′ – RADDOPPIO DEL CATANIA! Moro in questo caso è l’uomo-assist: servito da Albertini scappa sulla fascia destra e mette al centro per Russini che la tocca in porta da due passi

23′ – Moro al centro dell’area si gira e inquadra la porta, Sarri blocca

24′ – GOL DELLA JUVE STABIA: su una palla di Berardocco che spiove in area Eusepi si avventa di testa e batte Sala

26′ – Panico corre sulla destra e ci prova in diagonale: a lato

28′ – PAREGGIA LA JUVE STABIA. Pazzesco al Massimino, in 4 minuti cambia tutto: Panico si libera sulla sinistra e mette al centro per Eusepi, che controlla e infilza Sala

35′ – Per 20 minuti il miglior Catania della stagione, poi il 2-1 e l’inerzia che gira. Ora la Juve Stabia è più motivata

39′ – Si fa male Pinto, che esce in barella. Al suo posto Ropolo

44′ – Ammonito Cataldi per un fallo su Tonucci

45′ – Due i minuti di recupero

47′ – Finisce il primo tempo

Formazioni ufficiali di Catania-Juve Stabia