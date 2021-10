Catania: gratta e vince 5 milioni di euro

La dea bendata bacia Catania. Un’eccezionale vincita da 5 milioni di euro è stata realizzata nella rivendita tabacchi n° 41 di via Penninello 8, una traversa della centralissima via Etnea. Il fortunato vincitore ha acquistato un tagliando Miliardario Maxi. Numero fortunato il 48 che ha consentito di vincere qualcosa come 5 milioni di euro con una giocata da 20 euro.

“Siamo sorpresi e naturalmente felici – afferma Daniele Ferrara, titolare della tabaccheria dov’è stato acquistato il gratta e vinci milionario – speriamo che il titolare dell’ambito tagliando possa farne buon uso, si tratta di una somma importante, forse la più alta realizzata a Catania e noi siamo orgogliosi di questo straordinario successo”.

Come avviene in questi casi è top secret l’identità del neo milionario.