Catania, fiera dei morti nel parcheggio di via S. Sofia

Apre domattina alle 9 nel vasto parcheggio dell’Università di via Santa Sofia alta, nei pressi del policlinico, la tradizionale fiera dei morti. Il mercato allestito dall’assessorato alla Attività produttive retto da Ludovico Balsamo, si svolgerà nel sito messo a disposizione dall’università e dalla ferrovia circumetnea a seguito di una convenzione stipulata con il comune di Catania. L’area dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, che negli ultimi anni ha ospitato la fiera, non è fruibile perché ospita l’hub vaccinale.

L’ingresso dell’area fieristica di via Santa Sofia è previsto da via Zenone; all’interno della vasta area espositiva è stata riservata anche una zona di parcheggio custodito. Nei giorni 31 ottobre e 1, 2 e 6 novembre la Fiera rimarrà continuativamente aperta dalle 9 alle 24 e nei giorni 3, 4, 5 novembre dalle 9 alle 22,30. Per raggiungere via Santa Sofia alta si può utilizzare il BRT1, con le frequenze potenziate del mezzo pubblico dall’Amts. Possibile servirsi anche della Metropolitana, il bus veloce messo a disposizione da Fce e Università che parte dalla stazione Metro di via Milo e che arriva nel parcheggio. Utilizzando con lo stesso biglietto Fce della Metro si raggiunge in appena 5 minuti via Santa Sofia; nello stesso sito di via Milo, inoltre, è disponibile un parcheggio scambiatore per lasciare l’auto e raggiungere la Fiera dei morti con il mezzo pubblico.