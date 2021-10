CATANIA – Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Ammiraglio Caracciolo dove hanno arrestato per tentato furto aggravato, un uomo che si era introdotto nell’Istituto comprensivo “P. A. Coppola”. Scesi dall’auto per un controllo, i poliziotti hanno notato un uomo che usciva da una finestra e dopo un breve inseguimento è stato bloccato ed ammanettato.