CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Palagonia: sottoposto ad accertamenti in occasione di un suo controllo nello Stradale Cravone mentre stava transitando a bordo della sua Lancia Y, è risultato essere destinatario del provvedimento restrittivo in carcere conseguente a un suo arresto operato a Mascalucia per il tentato furto del catalizzatore di un’auto parcheggiata.

In quell’occasione all’uomo erano stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Palagonia dai quali però è evaso il 7 e l’8 luglio scorsi. Al momento del controllo da parte della pattuglia è stato trovato in possesso di altri due catalizzatori di provenienza furtiva che gli sono valsi un’ulteriore denuncia e il carcere siracusano di Noto.