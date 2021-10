CATANIA – L’università di Catania registra l’iscrizione all’ateneo di oltre diecimila nuove matricole. Le procedure di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato locale rimangono aperte fino a lunedì. Le aspiranti matricole, quindi, possono presentare la propria candidatura per l’iscrizione ad un corso di studi in cui vi sono ancora posti disponibili a seguito degli scorrimenti che sono già stati effettuati, in particolar modo dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Professioni sanitarie. In questi giorni, intanto, l’università ha registrato una larga partecipazione degli studenti alle lezioni del primo semestre che sono state avviate il 4 ottobre scorso in modalità mista. Molti, anche fuori sede, hanno preferito seguire le lezioni in presenza in aula e incontrare i nuovi docenti e i colleghi dei corsi di studio. Per accedere in aula occorre prenotare il posto ed essere muniti di Green pass. Rimangono aperte fino al prossimo 14 ottobre, invece, le immatricolazioni ai corsi di studio a numero non programmato dell’università di Catania.