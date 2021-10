Catania, 271 nuove assunzioni al San Marco

CATANIA – Saranno 271 le nuove assunzioni che rafforzeranno il personale medico e del comparto dell’Azienda Ospedaliero-Universitario “G. Rodolico – San Marco” di Catania. In particolare, si tratta di 60 posti per medici, 108 per infermieri, 122 per operatori socio sanitari e 10 di collaboratore amministrativo che andranno così a incrementare l’attuale organico.

A stabilirlo è una delibera del direttore generale Gaetano Sirna che, sentito il parere favorevole del direttore amministrativo Rosario Fresta e del direttore sanitario Antonio Lazzara e sulla base del decreto di approvazione dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ha adottato in via definitiva la rideterminazione della dotazione organica e il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale aziendale per il triennio 2021-2023, in conformità al tetto di spesa e all’equilibrio economico-finanziario aziendale.

I bandi per il reclutamento delle nuove risorse verranno pubblicati il prima possibile e le procedure concorsuali saranno espletate in breve tempo, nella massima trasparenza e attraverso selezioni chiare che seguiranno criteri di valutazione oggettivi. Si tratta di un provvedimento molto importante sotto vari aspetti: per l’utenza che potrà usufruire di servizi sempre più puntuali e di qualità, per l’azienda ospedaliero universitaria poiché darà una boccata d’ossigeno al proprio personale mettendolo nelle condizioni migliori per soddisfare le esigenze di assistenza e cura dei pazienti e per la cittadinanza perché verrà offerta un’importante opportunità lavorativa a tanti giovani in attesa di un’occupazione stimolante e stabile.