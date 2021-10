Carlentini, crolla casa disabitata

CARLENTINI (SIRACUSA) – Una casa disabitata è crollata ieri sera nel centro storico di Carlentini, schiacciando letteralmente due auto parcheggiate in via Caio Duilio. Per fortuna non si registrano feriti.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona che dopo aver sentito un boato hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, il sindaco Giuseppe Stefio, il vice sindaco Salvatore La Rosa, gli agenti della polizia municipale, i soccorritori e i tecnici del comune.

Dopo i primi accertamenti dei pompieri, si ritiene che l’abitazione sia crollata a causa del maltempo di questi giorni. La zona è stata messa in sicurezza. Sul posto anche i tecnici dell’Enel per effettuare la sistemazione delle rete elettrica.