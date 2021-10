Caltanissetta, furto con spaccata al bar

CALTANISSETTA – La Polizia di Stato ha arrestato due giovani nisseni di 28 e 19 anni per un furto con spaccata ai danni di un bar in zona Santo Spirito a Caltanissetta consumato la notte del 29 settembre. Le Volanti della Polizia sono subito intervenute per bloccare i ladri in azione che il titolare del bar vedeva agire dalle telecamere di sorveglianza. Il furto è stato consumato in pochi secondi e all’arrivo della polizia i ladri si erano già dileguati.



Dalla visione delle immagini di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a individuare i due ladri. La Squadra Mobile ha recuperato la refurtiva, registratore di cassa, sigarette e gratta e vinci, e individuato il covo dove i ladri nascondevano i computer e i tablet rubati all’istituto comprensivo Caponnetto. Oggi verranno riconsegnati dai poliziotti ai bambini. I dispositivi informatici erano destinati ai bambini provenienti da famiglie meno abbienti, così da permettere un’identica offerta formativa agli studenti.