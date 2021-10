Cadaveri in spiaggia a Balestrate

BALESTRATE (PALERMO) – Il cadavere di una persona è stato trovato stamattina sull’arenile del lungomare di Balestrate, nel Palermitano. La segnalazione è stata fatta da alcuni passanti alla sala operativa della capitaneria di porto, che ha fatto intervenire i militari della guardia costiera e i carabinieri.

Nel primo pomeriggio un altro cadavere è stato trovato, sempre in spiaggia. Secondo i primi accertamenti i due cadaveri sarebbero di due uomini di nazionalità tunisina. Nei giorni scorsi a San Vito Lo Capo, incagliato tra gli scogli, era stato trovato il corpo di un terzo nordafricano. Si indaga per capire se ci sia un collegamento tra gli episodi.

In quel tratto di mare, tra l’altro, era sparito nel nulla, circa due settimane fa, un imprenditore palermitano che era partito in barca a vela da San Vito Lo Capo, nel Trapanese, facendo rotta su Balestrate dove non è mai arrivato.

Sul luogo sono arrivati i parenti dello skipper di Capaci, ma la sua compagna ha escluso che si tratti del fidanzato. Gli inquirenti le hanno mostrato il corpo trovato stamattina e la donna non avrebbe trovato alcun elemento utile che possa fare risalire allo skipper. Tra l’altro non distante dal cadavere sarebbe stato trovato uno zainetto con alcuni documenti e un passaporto tunisino.