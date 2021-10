Bufera su Catania, danni ovunque

Un forte tornado seguito da pioggia e grandine si è abbattuto su Catania e provincia causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali (nei video sotto il fiume d’acqua in via Etnea e la tromba marina al largo). Diversi gli alberi sradicati e i lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato (GUARDA LE FOTO).

Secondo quanto emerso da verifiche della Prefettura, che ha aperto un tavolo di coordinamento degli interventi di soccorso, nessuno dei feriti soccorsi citati dalla pagina Fb del Comune di Catania al momento risulta ricoverato negli ospedali della città, ma ci sarebbero state delle persone contuse. L’amministrazione comunale “raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”.

Il maltempo ha avuto un impatto anche sull’aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari. Numerose sono state le chiamate di intervento alla sala operativa del numero unico 112 per allagamento e danni a immobili, tetti divelti e per le strade bloccate da cadute di alberi e autisti rimasti in panne.

Il violento maltempo ha coinvolto anche i paesi del circondario. A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell’associazione Misericordia.

La perturbazione che ha portato lunedì maltempo al Nord, con situazioni addirittura alluvionali in Liguria, si è dunque spostata verso il Centro-Sud dando luogo a piogge, temporali intensi e burrasche di vento sul versante tirrenico e che stanno coinvolgendo tutto il Meridione, Sicilia compresa.