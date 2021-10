SIRACUSA – Durante un sopralluogo in una azienda agricola di Buccheri i carabinieri hanno trovato un trattore rubato. Il mezzo agricolo è risultato rubato nel 2018 a un agricoltore di Buscemi e, verosimilmente acquistato al mercato nero dopo essere stato riverniciato e ritargato con una targa non omologata ma molto simile a quella originale, dicono gli investigatori. I carabinieri del Nucleo Operativo di Noto non si sono fatti ingannare dalle apparenze e hanno accertato, tramite il numero di telaio, che il mezzo era stato rubato denunciando due allevatori per riciclaggio. Il trattore è stato restituito al proprietario.