Baldini non si accontenta

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, alla vigilia della trasferta contro il Francavilla.

MOMENTO. “Siamo in crescita ma abbiamo ulteriori margini di miglioramento in entrambe le fasi, soprattutto quella difensiva. Le due vittorie di fila hanno dato consapevolezza e tranquillità. Le vicende societarie? Non è il giorno giusto per parlarne, concentriamoci al 100% sulla trasferta contro il Francavilla e su una partita che non sarà semplice. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, che ieri sono venuti a salutarci”.

SQUADRA. “Rientra Calapai, purtroppo abbiamo perso Piccolo e Pinto ma ho detto loro che non voglio che si allontanino dal gruppo. A sinistra ho Zanchi e Ropolo, che domenica scorsa ha fatto bene in quel ruolo. Biondi? Parlare di titolari come i primi undici che vanno in campo è sbagliato, i miei titolari ogni domenica sono 16. Kevin è sempre entrato e ha fatto bene. E’ un giocatore importante per questa squadra, con tre partite in una settimana avrà anche l’opportunità di giocare dall’inizio”.