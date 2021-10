ACIREALE (CATANIA) – Da domani a domenica 17 ottobre, la via di accesso all’ingresso principale dell’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” resterà interdetta al traffico per consentire l’esecuzione di lavori di metanizzazione, in corso nel presidio sanitario. L’accesso alla struttura sarà garantito dall’ingresso secondario di via Cubisia, lato Aci Catena.