A Palermo un terzo dei nuovi casi Covid

Sono 308 (ieri 282) i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 13.409 test esaminati. Il tasso di incidenza dell’isola si ferma al 2,3% (ieri 2,2%). La Sicilia è al settimo posto per numero di contagi in Italia, al primo posto c’è la Campania con 627 casi.

I decessi sono 9, tutti registrati nei giorni precedenti, che portano il totale delle vittime in Sicilia a 7.009. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 38 pazienti con 3 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono 286.

Questo il dettaglio nelle province: Palermo 96, Siracusa 51, Catania 45, Messina 40, Agrigento 25, Caltanissetta 18, Trapani 14, Ragusa 10, Enna 9.