A Misterbianco vince il centrodestra

A Misterbianco, comune sciolto per mafia chiamato alle urne per scegliere il sindaco, vince Marco Corsaro. Il candidato del centrodestra, appoggiato da Fi e Fdi, ha superato il 40% dei voti precedendo Ernesto Calogero e l’ex sindaco di centrosinistra Nino Di Guardo. La lista più votata è quella di Giorgia Meloni.

Nell’altro comune sciolto per mafia e chiamato al voto, Torretta (Palermo), è stato eletto sindaco Damiano Scalici. Il candidato era appoggiato dalla lista “Per Torretta”.

Dalle 7 di stamani sono nuovamente aperti i seggi negli otto comuni siciliani superiori a 15 mila abitanti dove gli elettori sono chiamati al voto per eleggere al ballottaggio i sindaci. Si tratta di Vittoria, in provincia di Ragusa; Favara, Porto Empedocle e Canicattì, in provincia di Agrigento; Adrano, nel Catanese; Lentini e Rosolini, nel Siracusano e San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Solo nella giornata di ieri si è votato a Misterbianco e Torretta. I seggi chiuderanno alle 14 e subito dopo cominceranno le operazioni di spoglio.

L’affluenza rilevata ieri alla chiusura delle urne alle 22 è stata del 30,78%, in calo dell’11,58% rispetto al 42,36% di due settimane fa. Il Comune con il dato più alto è stato Vittoria, con il 41,84%, in calo di poco più di un punto percentuale rispetto al primo turno; quello con l’affluenza più bassa è Lentini, con il 17,84%, quasi venti punti in meno rispetto a due settimane fa. Un crollo legato anche all’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. Questi i dati negli altri comuni: Canicattì 30,67% (-11,21), Favara 25,61% (-20,95), Porto Empedocle 30,35% (-14,46); San Cataldo 24,13% (-12,67), Adrano 30,03% (-11,87) e Rosolini 35,51% (-9,18).