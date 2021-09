“Via Gallo al buio ed emergenza spazzatura”

Strada al buio e spazzatura a Catania. Un nostro lettore, Angelo Minopoli, abitante in via Gallo, ci ha inviato la sua segnalazione.

“La via Gallo è a senso unico, ma alla fine della strada il cartello non solo non è più visibile perché scolorito, ma è ricoperto di erba. Questo porta molte persone a prendere la strada contromano, rendendo la viabilità pericolosa. Poi da diverso tempo la strada è al buio”.

“Inoltre so che la spazzatura è un problema comune in molte zone, ma faccio presente che di fronte alla scuola Federico De Roberto, plesso comprensivo dove si trova anche un asilo, la spazzatura non permette più il passaggio delle mamme con i figli sul marciapiede, costrette a passare dalla strada. E’ una situazione spiacevole e pericolosa sia dal punto di vista della sicurezza e soprattutto sanitario”.

