“Verosimile ripetere vaccino anti Covid ogni anno”

Un vaccino da ripetere ogni anno, come quello contro l’influenza: potrebbe evolversi in questo modo il contrasto al Covid, secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “E’ verosimile, salvo che il virus non muti diventando un semplice raffreddore, che avremo bisogno di proteggerci con una vaccinazione da ripetere nel tempo, richiami similari a quelli del virus influenzale”, ha osservato Sileri.

Per il sottosegretario “il green pass non è un obbligo indiretto alla vaccinazione ma uno strumento che dà la libertà di non vaccinarsi. Fare questo paragone non è corretto, perché puoi ottenere il green pass anche con un tampone. Possiamo discutere sulla possibilità di tamponi a prezzi calmierati o anche gratuiti, ma il green pass è uno strumento di sicurezza sanitaria”.

Sileri ha ribadito il no all’obbligo di vaccinazione per gli studenti; sì invece ai test salivari nelle scuole. “No all’obbligo anche perché c’è stata un’ottima adesione alla vaccinazione da parte dei ragazzi. Credo che la scuola ripartirà in sicurezza, è stato fatto tanto, anche se si può fare un passo in più sullo screening. Auspico l’uso dei test salivari perché per un’opera di screening per persone a basso rischio è una diagnostica che può essere utilizzata. Se vuoi fare un controllo a campione puoi tranquillamente utilizzare questo tipo di diagnostica più semplice, più adatto anche ai bambini piccoli”.