Vaccini anche a Palazzo degli elefanti

Per tre giorni Palazzo degli elefanti, il municipio di Catania, diventa punto vaccinale per offrire un’opportunità in più ai cittadini di accedere alle somministrazioni del siero Pfizer.

Dal prossimo giovedì 9 fino a sabato 11 settembre, ogni giorno dalle 9 alle 18 i locali al piano terra dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune, in piazza Duomo, accoglieranno i medici e gli esperti informatici per consentire a tutti i cittadini che lo vorranno di potersi vaccinare.

“Sono comprensibili la paura e il desiderio di essere informati – dice il sindaco Salvo Pogliese – ma è ancora più importante fare l’unica cosa che limita veramente l’eventualità di contagiarsi e ammalarsi in maniera grave”.