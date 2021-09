Ruba al Brico di Catania

I carabinieri di Catania hanno arrestato un catanese 47enne accusato di tentato furto aggravato. Un addetto alla vigilanza del Brico Center di via Aci Castello ha avvisato il 112 di un episodio di taccheggio da parte di cliente.

La pattuglia è prontamente intervenuta bloccando l’uomo proprio mentre stava per lasciare il negozio e, sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di materiale elettrico per un valore di circa 200 euro, poi restituita al responsabile dell’esercizio commerciale, che aveva provveduto a nascondere all’interno di uno zaino che portava con sé.