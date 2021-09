SIRACUSA – Finiscono con il carcere i furti in spiaggia e le fughe dai domiciliari commesse da un siracusano 46enne, arrestato dai carabinieri di Ortigia pochi giorni fa. I militari hanno scoperto tramite i sistemi di videosorveglianza cittadina che l’arrestato oltre a una serie di furti di zaini in spiaggia per i quali era domiciliari, era evaso e aveva rubato un monopattino elettrico parcheggiato per strada.