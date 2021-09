Sicilia, tasso di positività dimezzato

Anche oggi sotto quota 1.000 i nuovi positivi al Covid in Sicilia. Sono esattamente 875 (68 in meno rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 24.465 test (esattamente il doppio di ieri quando erano 12.800), con il tasso che risulta così dimezzato: dal 7,3% al 3,5%.

L’Isola resta prima in Italia per contagi giornalieri, davanti al Veneto con 583 nuovi casi.

Ventinove i morti segnalati dalla Regione (il totale dall’inizio dell’epidemia è 6.484), dei quali tre si riferiscono a oggi, cinque a ieri, dodici a domenica, cinque al 4 settembre, quattro al 3 settembre.

Negli ospedali sono ricoverate 966 persone (-9); 116 sono in terapia intensiva (-4). I guariti giornalieri sono 1.250.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 292, Catania 232, Trapani 102, Siracusa 68, Agrigento 61, Ragusa 36, Enna 35, Caltanissetta 29, Messina 20.

In italia sono 4.720 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.361). Sono invece 71 le vittime in un giorno (ieri 52).

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 318.865 (ieri erano stati 134.393). Il tasso di positività scende all’1,5%, rispetto al 2,5% di ieri.

Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.307, si tratta di 5 persone in più rispetto a ieri.