Sicilia: tasso Covid sale ancora, Catania prima per nuovi casi

Scendono sotto quota 1.000 i nuovi positivi al Covid in Sicilia. Sono esattamente 943 (81 in meno rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 12.800 test, con il tasso che sale ancora: dal 7,1 al 7,3%.

Dieci i morti segnalati dalla Regione (il totale dall’inizio dell’epidemia è 6.455), dei quali 2 si riferiscono a oggi, 5 a ieri e due al 3 settembre.

Negli ospedali sono ricoverate 975 persone (+10); 120 sono in terapia intensiva, come ieri. I guariti giornalieri sono 444.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Catania 261, Messina 249, Palermo 179, Siracusa 80, Trapani 53, Caltanissetta 46, Ragusa 37, Enna 37, Agrigento 1.

In tutta Italia sono 3.361 i nuovi positivi. Ieri erano stati 5.315. Sono 52 le vittime in un giorno, tre in più di ieri. Effettuati 134.393 test (ieri 259.756), il tasso di positività è del 2,5% (ieri 2%).

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.574.787, i morti 129.567. I dimessi e i guariti sono 4.309.200, con un incremento di 3.977 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.020, con un decremento di 682 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 570 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.302: si tratta di 96 persone in più rispetto a ieri.