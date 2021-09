Sicilia, risale il tasso di positività

Risale il numero dei casi giornalieri di Covid: sono 500, ieri erano 278. Tanti però i test effettuati nelle ultime 24 ore, 20.480; il tasso di positività sale dall’1,7 al 2,4%. Sette i morti, 1.647 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 63 persone (-2).

La Regione Sicilia comunica che oggi ha ricevuto dal laboratorio principale dell’Asp di Palermo la trasmissione dei risultati di 3.634 tamponi riferiti al 2020. Pertanto il dato cumulativo dei casi dall’inizio della pandemia comunicati include 296 positivi dello scorso anno.

Nelle singole province, considerata la distribuzione dei 296 positivi del 2020, la situazione è la seguente: Palermo 355, Catania 252, Messina 1, Siracusa 56, Ragusa 25, Trapani 51, Caltanissetta 9, Agrigento 35, Enna 12.

In tutta Italia sono 3.804 i nuovi positivi. Ieri erano stati 3.212. Sono 51 le vittime in un giorno (ieri erano state 63). Effettuati 308.836 test (ieri 295.452), il tasso di positività è del 1,23%, in lieve aumento rispetto al dato di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 94.308, con un calo di 1.671 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.669.355, i morti 130.921. I dimessi e i guariti sono 4.447.126, con un incremento di 5.714 rispetto a ieri. Sono 440 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 10 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano 23). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.198 (ieri 3.317), ovvero 119 meno di ieri.