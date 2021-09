Sicilia, più della metà dei nuovi positivi tra Catania e Siracusa

Sono 538 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 105 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.076 test, con il tasso di positività che sale dal 3,5 al 3,8%. L’Isola è al primo posto per contagi giornalieri, seconda la Toscana con 418 casi.

Ci sono altri 2 morti. I guariti giornalieri sono 238. Negli ospedali sono ricoverate 758 persone (-8), delle quali 101 in terapia intensiva (+1).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 159 a Catania, 148 a Siracusa, 82 a Palermo, 52 a Trapani, 40 a Ragusa, 23 a Caltanissetta, 19 a Enna, 8 ad Agrigento, 7 a Messina.

In Italia sono 3.838 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4.578). Sono invece 26 le vittime in un giorno, ieri erano state 51. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 263.571 (ieri erano stati 355.933). Il tasso di positività è all’1,45%, in aumento rispetto all’1,28% di ieri.

Tornano a salire i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 530, 21 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.929, 29 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.636.111, i morti 130.310. I dimessi e i guariti sono invece 4.392.265, con un incremento di 3.314 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 113.536, con un aumento di 523 casi nelle ultime 24 ore.