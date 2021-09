Sicilia: arriva la pioggia

Maltempo su tutto il Sud, con rovesci e temporali sparsi. Temperature minime e massime senza in calo. Venti da deboli a moderati meridionali. Mosso lo stretto di Sicilia, molto mossi i restanti mari. La Sicilia si è risvegliata, così, sotto le prime piogge stagionali dopo il caldo estenuante che ha caratterizzato tutta l’estate nell’Isola.

Il Dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana ieri sera aveva diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Il livello di allerta, su tutta la Sicilia, è di colore giallo (“Attenzione”). In particolare, si prevedono precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali”

A Palermo alcune strade si presentano allagate come alcuni tratti della via Libertà. Particolarmente monitorati i sottopassaggi di viale Regione Siciliana.

L’Intensità’ della pioggia, comunque, è sensiblmente diminuita. Nella notte di Santa Rosalia non si e’ svolto, a causa del Covid, il consueto pellegrinaggio verso il Santuario. Qualche disagio anche in provincia di Palermo a causa del temporale di questa mattina.

Un tratto della strada statale 188 Dir/C “Centro Occidentale Sicula” è rimasto temporaneamente bloccato a causa di un albero caduto nella zona di Corleone Corleone, in provincia di Palermo.